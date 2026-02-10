Дания и Гренландия отметили прогресс в диалоге с США

Представители Дании и Гренландии сообщили, что переговоры с США относительно будущего статуса Гренландии перешли на новый этап, хотя ситуация по-прежнему остается нерешенной. Об этом пишет The Hill.

Как отмечает издание, министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен отметил, что переговоры с представителями США и Гренландии достигли прогресса, однако кризис пока не решен.

«Мы не вышли из кризиса, и решения пока нет», — сказал он.

Дания вновь напомнила о своей твердой позиции по суверенитету Гренландии. В то же время, в самой Гренландии усилилось беспокойство из-за роста влияния США на острове. Последний опрос показывает, что большинство населения, около 76%, выступает против идеи интеграции с Америкой.

Ранее президент США Дональд Трамп не исключал возможности получения контроля над Гренландией путем покупки или военных действий. Однако после переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на экономическом форуме в Давосе риторика Белого дома стала несколько осторожнее. Несмотря на публичное отклонение вероятности военного вмешательства, Трамп подчеркнул стратегическую важность Гренландии для США в контексте геополитических интересов в Арктике.