Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Белгороде объявили массовую эвакуацию из-за отсутствия тепла, света и воды

В Белгороде объявили массовую эвакуацию из-за отсутствия тепла, света и воды

Александр Панько
09.02.26 12:46
57
В Белгороде объявили массовую эвакуацию из-за отсутствия тепла, света и воды

В российском Белгороде начали эвакуацию детей и пенсионеров из-за невозможности восстановления системы отопления почти в 500 многоквартирных домах. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, проведенные аварийно-восстановительные работы в энергосистеме не дали ожидаемых результатов. На фоне прогнозируемого значительного похолодания власти решили слить воду из систем отопления. Проблема затронула 455 многоквартирных жилых домов, а также 25 детских садов, 17 школ, 9 поликлиник, 4 высших учебных заведения и других важных объектов инфраструктуры.

Городская администрация уже организовала прием заявок на эвакуацию школьников в другие регионы Российской Федерации, включая в.о. Крым. Подобная схема применялась и в 2024-2025 годах. В следующие очереди на эвакуацию попадут многодетные семьи, семьи с детьми с инвалидностью и одинокие пенсионеры.

По информации местных чиновников, энергетический кризис вызван обстрелами. Они признают, что ситуация с отоплением в городе остается критической и конкретных сроков восстановления стабильного теплоснабжения пока не называют. В регионе организованы круглосуточные пункты обогрева.

Ранее сообщалось, что в приграничных областях России — Белгородской и Брянской — фиксировались ракетные удары по энергетической инфраструктуре. В результате атак в населенных пунктах возникли перебои с электроснабжением и теплом.

Тэги: эвакуация, Белгород

Комментарии

Статьи

25.01.26 19:01

Обыски у Бориса Филатова: что угрожает мэру Днепра в политической перспективе

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Ученый из Гарварда «нашел» рай, который соответствует описанию в Библии
02.02.26 21:17

Ученый из Гарварда «нашел» рай, который соответствует описанию в Библии

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
09.02.26 12:58

Маск анонсировал создание городов на Луне в ближайшее десятилетие

09.02.26 12:29

Трамп снова применил свой метод давления на Киев, — СМИ

09.02.26 12:22

Зеленский анонсировал новую стратегию возвращения света украинцам

09.02.26 12:09

Кир Стармер может уйти в отставку, — Bloomberg

09.02.26 12:06

Сильные морозы возвращаются в Украину

09.02.26 11:59

Рабства в Украине нет... Зеленский сделал заявление о выезде украинцев за границу

09.02.26 11:53

Света в Киеве станет немного больше. Шмыгаль заявил о запуске дополнительных мощностей

09.02.26 09:12

В недрах Земли обнаружили кое-что странное

09.02.26 00:01

Стало известно, как Россия бомбила Украину на прошлой неделе

09.02.26 12:22

Зеленский анонсировал новую стратегию возвращения света украинцам

09.02.26 11:53

Света в Киеве станет немного больше. Шмыгаль заявил о запуске дополнительных мощностей

06.02.26 12:47

«Дія.Підпис» будет работать по-новому

06.02.26 12:25

Украинцам автоматически пересчитают плату за коммуналку

06.02.26 02:40

Зеленский анонсировал новый раунд мирных переговоров

05.02.26 10:19

Зеленский назвал число потерь Украины в войне с РФ

05.02.26 09:51

Зеленский озвучил ожидаемый срок окончания войны

05.02.26 09:46

В Киеве на Крещатике горит гостиница «Днепр»

05.02.26 09:16

«Укрэнерго» подтвердило отключение на четверг, 5 февраля

04.02.26 14:24

На этой неделе наконец станет ясно, готов ли Путин к миру, — Politico

02.02.26 14:47

Ученые поведали, как легко омолодить мозг

04.02.26 14:24

На этой неделе наконец станет ясно, готов ли Путин к миру, — Politico

02.02.26 15:03

Японцы дали совет, как улучшить сон в пожилом возрасте

03.02.26 11:20

Трамп пообещал хорошие новости по мирному урегулированию в Украине

02.02.26 18:17

Ученые узнали о зевоте нечто неожиданное

04.02.26 12:07

В Индонезии женщину в качестве наказания публично избили тростью

02.02.26 17:10

Создана вакцина против вируса Нипах

04.02.26 12:57

Трамп оскорбил очередную журналистку

03.02.26 18:16

В Ровенской области произошло резонансное ДТП

06.02.26 16:31

Китайцы создали новое супероружие TPG1000Cs

Фото и Видео
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
fraza.com
Новости блогосферы
03.01.26 10:12

Новогодние кадровые изменения в Украине: к чему это все?
19.12.25 17:42

€90 миллиардов для Украины — это «недопобеда»
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди