В Белгороде объявили массовую эвакуацию из-за отсутствия тепла, света и воды

В российском Белгороде начали эвакуацию детей и пенсионеров из-за невозможности восстановления системы отопления почти в 500 многоквартирных домах. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, проведенные аварийно-восстановительные работы в энергосистеме не дали ожидаемых результатов. На фоне прогнозируемого значительного похолодания власти решили слить воду из систем отопления. Проблема затронула 455 многоквартирных жилых домов, а также 25 детских садов, 17 школ, 9 поликлиник, 4 высших учебных заведения и других важных объектов инфраструктуры.

Городская администрация уже организовала прием заявок на эвакуацию школьников в другие регионы Российской Федерации, включая в.о. Крым. Подобная схема применялась и в 2024-2025 годах. В следующие очереди на эвакуацию попадут многодетные семьи, семьи с детьми с инвалидностью и одинокие пенсионеры.

По информации местных чиновников, энергетический кризис вызван обстрелами. Они признают, что ситуация с отоплением в городе остается критической и конкретных сроков восстановления стабильного теплоснабжения пока не называют. В регионе организованы круглосуточные пункты обогрева.

Ранее сообщалось, что в приграничных областях России — Белгородской и Брянской — фиксировались ракетные удары по энергетической инфраструктуре. В результате атак в населенных пунктах возникли перебои с электроснабжением и теплом.