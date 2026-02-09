Все разделы

Трамп снова применил свой метод давления на Киев, — СМИ

Трамп снова применил свой метод давления на Киев, — СМИ

Александр Панько
09.02.26 12:29
70
Трамп снова применил свой метод давления на Киев, — СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа стремится ускорить мирные переговоры по ситуации в Украине, установив дедлайн до начала лета. В Вашингтоне считают, что четкие временные рамки заставят стороны найти компромиссы. В то же время эксперты предупреждают, что подобный подход может привести к неравномерным последствиям. Об этом сообщило NBC News, ссылаясь на заявления президента Украины Владимира Зеленского.

Эффективность стратегии Трампа активно обсуждается ведущими западными экспертами и аналитиками в сфере безопасности. Соединенные Штаты предлагают завершить вооруженный конфликт до июня и уже разрабатывают детальный график переговоров. Однако ни Белый дом, ни Кремль официально не подтвердили существование такого дедлайна, а американская сторона воздерживается от комментариев на запросы журналистов по этой информации.

Как указывает издание, Дональд Трамп не впервые применяет строгие временные рамки для достижения внешнеполитических целей. Подобный подход использовался им во время попыток достичь соглашений по Газе, Ирану, а также не раз в контексте войны в Украине. Однако ни один из установленных ранее сроков не способствовал достижению длительного мира.

Специалисты отмечают, что основные разногласия между сторонами остаются неизменными, особенно по вопросу оккупированных территорий. Россия настаивает на отводе украинских войск с востока страны, с чем Киев категорически не согласен.

Эксперты также отмечают риски дальнейшего давления со стороны США на Украину. Ведь Вашингтон имеет значительно больше рычагов влияния на Киев, чем на Москву, что может создать дисбаланс в переговорах.

Несмотря на начатые трехсторонние переговоры с участием Украины, России и США, ситуация на поле боя остается сложной, а для мирного населения она остается критической. Западные аналитики единодушны во мнении: если Кремль не столкнется с реальным международным противодействием или не произойдет существенный перелом в соотношении сил, идея быстрого завершения войны выглядит маловероятной.

Напомним, во время переговоров в Абу-Даби американская и украинская делегации обсудили возможность подписания мирного соглашения между Украиной и Россией уже в марте. А в мае рассматривалось проведение выборов и референдума. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на три неназванных источника.

Тэги: Киев, Дональд Трамп, давление



