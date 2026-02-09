Кир Стармер может уйти в отставку, — Bloomberg

В правящей партии Великобритании усиливаются разговоры о возможной смене лидера на фоне громкого дипломатического скандала и внутреннего кризиса управления. Об этом говорится в публикации Bloomberg.

В Лейбористской партии Великобритании обсуждают вероятность скорой отставки премьер-министра Кира Стармера.

Поводом стал резонанс вокруг назначения Питера Мандельсона послом в США, несмотря на его прежние связи с Джеффри Эпштейном.

По данным Bloomberg, внутри партии считают, что этот шаг нанес серьезный удар по репутации правительства и стал триггером для углубления политического кризиса.

Ситуацию усугубил уход Моргана Максуини с поста руководителя аппарата премьер-министра. Он заявил, что берет на себя «полную ответственность» за рекомендацию назначить Мандельсона, однако в партии указывают, что окончательное решение принималось на уровне главы правительства.

Потеря одного из главных архитекторов победы лейбористов на выборах 2024 года заметно ослабила позиции премьер-министра внутри кабинета.

По словам источников, министры кабинета готовятся в частном порядке потребовать от премьера добровольно отойти в сторону либо пригрозить собственными отставками.

В Лейбористской партии также обсуждают возможную перезагрузку правительства с привлечением левого крыла, однако не все считают этот сценарий реалистичным.

На фоне приближающихся внеочередных и местных выборов, где партия рискует потерять мандаты, позиции лидера выглядят особенно уязвимыми.

Дополнительное напряжение создают предстоящие выборы и давление со стороны оппозиции, которая напрямую возлагает ответственность за скандал на главу правительства.

В самой партии уже называют возможных преемников, а публикация документов о проверке назначения Мандельсона может еще больше осложнить ситуацию.

По оценкам собеседников Bloomberg, ближайшая неделя может стать решающей для будущего нынешнего премьера.

