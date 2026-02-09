Рабства в Украине нет... Зеленский сделал заявление о выезде украинцев за границу

В Украине «нет рабства», поэтому все, кто не подлежит мобилизации и имеет разрешение, могут свободно выезжать за границу в любое время. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время общения с преподавателями и студентами Киевского авиационного института 8 февраля.

«Рабства в Украине нет... И те люди, которые хотят поехать, если они не мобилизационного возраста, они имеют право поехать. Те? кто хотят, они могут ехать», — сказал он.

При этом Зеленский отметил, что государство больше сфокусировано на людях, которые возвращаются домой, или остаются здесь, никуда не выезжая. Относительно возвращения из-за границы — здесь, по мнению президента, нужно действовать не призывами, а условиями жизни.

«Те люди, которые уехали, будут возвращаться. Люди с техническим образованием — это восстановление государства. Все понадобятся все. Надо восстанавливаться технически, технологически. И энергетика, и сельское хозяйство. Но технологии прежде всего», — пояснил он.

Президент также добавил, что люди, которые любят свою страну, все равно возвращаются домой. Чтобы защищать ее от российских оккупантов и восстанавливать после войны.

«Если они возраста такого, что надо защищать государство, они защищают свое государство. И самое главное, что они защищают нормальное государство, в котором они хотят жить», — резюмировал Зеленский.

Напомним, что в конце августа 2026 года в Украине разрешили выезд за границу молодым мужчинам в возрасте 18-22 лет. Соответствующее постановление приняло правительство Украины после того, как Верховная Рада проголосовала за изменения.

После этого якобы увеличилось количество украинцев, которые покидают Украину и ищут убежища в странах Европы.