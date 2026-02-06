Трамп уверяет, что предотвратил ядерную войну между Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп сделал новое громкое заявление. Он уверяет, что предотвратил ядерную войну между Россией и Украиной.

В социальной сети Truth Social политик написал: «США являются самой мощной страной в мире. Я полностью восстановил нашу армию во время своей первой каденции, включая новые и многие модернизированные ядерные вооружения».

При этом добавляется: «Кроме этого, я добавил космические войска, а сейчас продолжаю восстанавливать нашу армию на уровнях, которых никогда ранее не было. Мы даже добавляем боевые корабли, которые в сто раз мощнее тех, что бороздили моря во время Второй мировой войны – Айова, Миссури, Алабама и другие».

Американский лидер говорит, что предотвратил ядерные войны в мире.

Среди них, по его словам, – между Пакистаном и Индией, Ираном и Израилем, а также Россией и Украиной.

Ранее Зеленский озвучил ожидаемый срок окончания войны.