В ОАЭ прокомментировали мирные переговоры по Украине

В Абу-Даби (ОАЭ) завершился второй раунд мирных переговоров с участием делегаций Украины, России и США. Их прокомментировал МИД страны.

Указывается: «Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Абдалла бен Зейд Аль Нахайян подтвердил, что начало второго раунда трехсторонних переговоров посылает позитивные сигналы, отражающие серьезность намерений сторон, участвующих в дипломатическом процессе, и их приверженность прекращению гуманитарных страданий, вызванных четырехлетним конфликтом».

Добавляется: «Два раунда переговоров, которые прошли в Абу-Даби, позволили провести содержательные и конструктивные переговоры и показали наличие общей основы, на которой можно строить дальнейший процесс».

Отмечается, что ОАЭ подтверждают свою приверженность обеспечению атмосферы для переговоров, способствующей сближению точек зрения и поддержке мирных решений.

Ранее Зеленский анонсировал новый раунд мирных переговоров.