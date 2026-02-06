Финляндия предоставит Украине 32-й пакет помощи

Финляндия продолжает помогать Украине во время войны. Нашей стране передадут 32-й пакет помощи в виде военной техники.

Такое решение принял президент Александр Стубб на основании предложения правительства.

Говорится: «Стоимость переданной техники составляет около 43 миллионов евро. Пакет помощи включает, среди прочего, материалы, приобретенные у финской оборонной промышленности в рамках программы поддержки Украины».

Добавляется, что Финляндия уже поставила Украине военную технику на сумму 3,2 миллиарда евро.

Министр обороны страны Антти Хаккянен пообещал: «Финляндия продолжит оказывать Украине поддержку военной техникой в соответствии с планом. Кроме пакетов поддержки, мы участвуем в нескольких коалициях по развитию потенциала, целью которых является наращивание и укрепление собственного потенциала Украины».

Уточняется, что из оперативных соображений и для безопасной доставки помощи точное содержание, способ доставки и график доставки не разглашаются.

Резюмируется, что при подготовке помощи были учтены как потребности Украины, так и ресурсная ситуация в ВСУ.

Ранее Варшава помогла Киеву с генераторами.