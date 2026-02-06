Электричество в Украине продолжат отключать 6 февраля

В пятницу, 6 февраля, во всех областях Украины вновь будут отключать электричество. Об этом информирует «Укрэнерго».

Сказано, что завтра во всех регионах нашей страны будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей).

Также указывается, что причиной подобных ограничений являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты.

Людям также говорят о возможных изменениях в энергосистеме и рекомендуют узнавать о времени и объемах применения отключений по конкретному адресу на официальных страницах облэнерго.

Резюмируется: «Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно».

Ранее Зеленский сделал тревожное заявление по поводу ситуации с электричеством.