Уиткофф прокомментировал мирные переговоры в ОАЭ

Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф прокомментировал мирные переговоры в Абу-Даби (ОАЭ), которые прошли 4-5 февраля. Дипломат сделал ряд заявлений.

Было сказано: «Представители США, Украины и России встретились на втором трехстороннем заседании в Абу-Даби, чтобы продвинуть усилия по прекращению войны в Украине. Обсуждения были конструктивными и сосредотачивались на том, как создать условия для длительного мира».

Также добавляется: «Делегации провели широкие дискуссии по нерешенным вопросам, включая методы внедрения перемирия и мониторинга прекращения военных действий».

При этом указывается: «Мы договорились проинформировать свои столицы и продолжить трехсторонние переговоры в течение ближайших недель. Они выразили благодарность ОАЭ за проведение переговоров, а Украина и Россия поблагодарили президента Дональда Трампа за его лидерство в содействии прекращению войны».

Информируется: «США и Россия договорились об установлении военного диалога под руководством генерала Алексуса Гринкевича, командующего Европейского командования Вооруженных сил США. Этот канал коммуникации был прекращен до начала конфликта и имеет решающее значение для достижения и поддержания мира».

Ранее Зеленский анонсировал новый раунд мирных переговоров.