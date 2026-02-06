Трамп поддержал Орбана перед выборами

Президент США Дональд Трамп поддержал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Произошло это перед выборами в стране.

В социальной сети Truth Social он написал: «Глубокоуважаемый премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является действительно сильным и влиятельным лидером, у которого есть доказанный опыт достижения феноменальных результатов. Он неутомимо борется за свою великую страну и народ, которые он любит, так же, как я за США. Виктор упорно работает над защитой Венгрии, развитием экономики, созданием рабочих мест, содействием торговле, пресечением нелегальной миграции и обеспечением законности и порядка».

Кроме этого добавляется: «Отношения между Венгрией и США достигли новых высот сотрудничества и впечатляющих достижений при моей администрации, в значительной степени благодаря премьер-министру Виктору Орбану».

Отмечается также: «Я с нетерпением жду продолжения тесного сотрудничества с ним, чтобы обе наши страны могли и дальше продвигаться по этому замечательному пути к успеху и сотрудничеству. Я с гордостью поддержал его на переизбрание в 2022-м году и имею честь сделать это снова».

Подчеркивается: «Виктор Орбан – настоящий друг, борец и победитель, и я полностью и безоговорочно поддерживаю его переизбрание на должность премьер-министра Венгрии - он никогда не подведет великий народ Венгрии».

