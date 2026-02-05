Зеленский сделал тревожное заявление по поводу ситуации с электричеством

Президент Украины Владимир Зеленский поведал о ситуации с электричеством. Она остается непростой.

По итогам селекторного совещания глава государства поведал: «Министр энергетики сегодня в Харькове, чтобы максимально активизировать все рабочие процессы, которые есть в регионе. Ситуация в Киеве остается тоже сложной, и более 1,1 тысячи домов – без отопления. Важно, чтобы у людей была вся необходимая помощь, которая нужна».

При этом политик поблагодарил НАК «Нафтогаз Украины» за работу над программой «Пакеты тепла», в рамках которой людям раздали более 20 тысяч таких пакетов.

Говорится: «В целом объем программы должен выйти на уровень 100+ тысяч пакетов. Важно, чтобы местные власти в громадах, в городах поддерживали эту работу правительственных структур и «Нафтогаза».

Добавляется: «Хочу также отметить ГСЧС Украины и «Укргидроэнерго» за работу специалистов для ликвидации последствий российских ударов – люди работают при любых условиях и обстоятельствах и дают результат, это очень ощутимо».

Отмечается при этом, что большое внимание на совещании было посвящено применению ракет россиянами против нашей страны.

Резюмируется: «Первое – по работе против российских дронов-разведчиков должно быть дополнительное усиление. Второе – надо и в дальнейшем применять все методы защиты от РСЗО и соответственно наносить удары по российским позициям. Рассчитываю на результаты по этому поводу от Министерства обороны и командования ВСУ».

