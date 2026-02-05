США пообещали и дальше поставлять оружие Украине

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер сделал важное заявление по поводу оружия для Украины. Поставки через Альянс продолжатся.

Дипломат информировал: «Столько времени, сколько потребуется на заключение мирного соглашения, мы собираемся продолжать продавать наше оружие союзникам по НАТО, а потом они будут предоставлять его Украине, чтобы они, во-первых, имели в наличии средства противовоздушной и противоракетной обороны, а во-вторых, имели наступательное вооружение, которое поможет им продолжать борьбу».

Ранее Зеленский озвучил ожидаемый срок окончания войны.