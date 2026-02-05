Россия сделала циничное заявление по поводу Запорожской АЭС

Перед церемонией заливки первого бетона для новых блоков АЭС «Пакш» прошла трехсторонняя встреча глава «Росатома» Алексея Лихачева, генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гроссии и главы МИД Венгрии Петера Сийярто. На ней прозвучало циничное заявление.

Россияне говорят, что хотят экспортировать энергию с оккупированной Запорожской АЭС.

Чиновник сказал: «Мы еще раз подчеркнули, с одной стороны, абсолютную открытость к сотрудничеству, к возможному экспорту электроэнергии за пределы России. И вот этот экспорт, эту международную торговлю электроэнергией мы готовы осуществлять в альянсе, в том числе и с американскими партнерами».

Отмечается: «Вопросы эксплуатации станции, ее владения, обеспечения независимости должны быть, конечно, закреплены за Российской организацией».

При этом нагло сообщается: «Другого выхода нет, исходя из законодательства России, из норм и правил МАГАТЭ, из соображений здравого смысла, поскольку безопасность – это первый ключевой элемент при формировании планов использования любого объекта атомной энергетики».

Также уверяется, что Рафаэль Гросси якобы «демонстрирует себя как партнер, который интересы России понимает и умеет содействовать их реализации».

Ранее РФ выдвинула предложение по ЗАЭС.