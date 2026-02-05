В Украине возникли новые проблемы с электричеством после атак России

Россия продолжает атаковать энергетику Украины. По этой причине возникли новые проблемы.

Как поведал первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов, на утро четверга, 5 февраля, в результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры были отключены потребители в Запорожской, Одесской, Сумской и Харьковской областях.

Говорится: «По всей стране действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. В связи со сложной ситуацией в энергосистеме в отдельных регионах вынужденно применяются аварийные отключения электроэнергии».

Добавляется, при этом, что по причине сложных погодных условий без электроснабжения остаются более 34 населенных пунктов в Киевской, Одесской и Тернопольской областях.

Резюмируется, что бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий в круглосуточном режиме.

