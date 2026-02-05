Федоров сообщил важную новость по поводу Starlink

Министр обороны Украины Михаил Федоров сделал важное заявление. Он информировал о блокировании работы всех терминалов спутникового интернета Starlink, которые находятся в пользовании россиян.

Говорится: «Продолжаем верифицировать терминалы Starlink. Первая очередь терминалов, которые попали в белый список, уже работает. Сейчас белые списки обновляют раз в сутки».

Отмечается: «Если вы подали свой терминал на регистрацию, но он еще не работает, следует подождать. Это очень масштабный процесс, который требует времени. Параллельно уже сейчас работаем над тем, чтобы данные поступали на проверку в режиме реального времени».

При этом указывается, что гражданским пользователям также нужно верифицировать свои терминалы Starlink, однако это можно делать через Центры предоставления административных услуг. Для юридических лиц вскоре будет доступна соответствующая услуга на портале "Дия", анонсировал министр обороны.

Резюмируется: «Наша команда вместе с партнерами оперативно отрабатывает все кейсы. Спасибо военным и командирам, которые оперативно верифицировали свои терминалы. Непрерывность и стабильность связи для фронта критически важна».

Ранее мы писали, что в Украине запускают верификацию Starlink.