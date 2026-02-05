Зеленский назвал единственного человека, которого боится Путин

Российский диктатор Владимир Путин боится только одного человека в мире. Он боится американского президента Дональда Трампа. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Le Monde.

«Путин не боится европейцев. Путин боится только Трампа, это факт. Что Трамп должен сказать Путину, это не мое дело», — отметил Зеленский.

Он напомнил, что президент США хочет завершить войну в Украине путем компромисса. Но Украина, несмотря на поддержку предложений США, не пойдет на компромисс относительно собственного суверенитета.

Зеленский также напомнил журналистам речь, которую он произнес на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Суть ее в том, что демократия неспособна победить Путина, поскольку диктатор РФ не уважает правила.

«Демократия не может победить Владимира Путина, который не уважает правила войны», — резюмировал он.

