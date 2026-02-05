Зеленский рассказал о покушениях на его жизнь

Россия неоднократно пыталась ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского. Со временем глава государства адаптировался к постоянной угрозе и больше не испытывает страха. Об этом президент рассказал в интервью телеканалу France 2.

Зеленский отметил, что в начале полномасштабной войны России против Украины испытывал страх, однако впоследствии это чувство изменилось.

По словам президента, постоянная угроза стала частью его повседневной жизни. Зеленский подчеркнул, что со временем привык к таким условиям и больше не переживает тот уровень страха, который был в начале войны.

«Когда говорим о страхе, знаете, Россия уже несколько раз пыталась меня ликвидировать. В определённом смысле, я уже не испытываю того страха, который был в начале войны. Я привык к этому, это часть моей жизни», — заявил президент.

Напомним, в 2025 году тогдашний глава Службы безопасности рассказывал, что СБУ дважды предотвратила попытки убить президента Зеленского.