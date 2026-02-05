Трамп обсудил с Си Цзиньпином войну в Украине

Накануне, 4 февраля, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином. Одной из его тем стала война в Украине. Об этом Трамп сообщил в соцсети Truth Social.

Американский президент заявил, что провел «замечательный телефонный разговор» с лидером Китая, во время которого они обсудили ряд вопросов.

«Это был долгий и тщательный разговор, во время которого обсуждались многие важные темы, в том числе торговля, военные вопросы, апрельская поездка, которую я совершу в Китай», — сказано в его заметке.

Среди тем, которые обсудили лидеры двух стран, Трамп назвал войну между Украиной и РФ, Тайвань, ситуацию с Ираном, покупку Китаем нефти и газа у США и др.

«Отношения с Китаем и мои личные отношения с президентом Си Цзиньпином чрезвычайно хорошие, и мы оба понимаем, насколько важно их поддерживать», — отметил президент США.

Трамп также выразил уверенность, что в течение следующих трех лет его президентства «будет достигнуто много положительных результатов, связанных с президентом Си и Китаем».

Напомним, попытки Соединенных Штатов ускорить заключение мирного соглашения между Россией и Украиной могут непреднамеренно создать условия для новой эскалации конфликта.