В США сделали заявление о самых «сложных» пунктах в мирных переговорах

Прогресс в переговорах между Украиной и Россией является значительным, однако наиболее сложные вопросы до сих пор остаются нерешенными. Это может задержать достижение окончательного мирного соглашения на неопределенное время. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает Sky News.

По словам госсекретаря, администрация президента США Дональда Трампа достигла существенного прогресса по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Список разногласий, которые мешают миру, заметно сократился.

«Если посмотреть на контрольный список открытых вопросов, который существовал на это время в прошлом году, и тот, что остается сейчас по достижению мирного соглашения между Украиной и Россией, то этот список существенно сократился», — отметил Рубио.

Несмотря на положительную динамику, чиновник предупредил, что финальный этап договоренностей будет наиболее непростым. Основные трудности сосредоточены вокруг ключевых пунктов, по которым стороны пока не нашли компромисса.

«Это хорошая новость. Плохая новость заключается в том, что остались самые сложные пункты. А тем временем война продолжается», — подчеркнул госсекретарь.

Напомним, что первый раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией состоялся 23-24 января и стал первой встречей сторон в таком формате. Переговоры проходили на техническом уровне.

Встреча состоялась фактически сразу после нарушения Россией так называемого «энергетического перемирия», когда Москва снова нанесла удары по украинским энергетическим объектам.

Сейчас в Абу-Даби проходит второй раунд переговоров с участием Украины, РФ и США.