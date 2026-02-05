Все разделы

Новости > В США мужчина пожизненное за попытку застрелить Трампа

В США мужчина пожизненное за попытку застрелить Трампа

Александр Панько
05.02.26 11:18
57
В США мужчина пожизненное за попытку застрелить Трампа

Раяна Рута, который пытался застрелить президента США Дональда Трампа на поле для гольфа во Флориде в 2024 году, был приговорён к пожизненному заключению. Об этом сообщает Associated Press.

Приговор был оглашён в зале суда в Форт-Пирси. Судья приговорила Руту к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение, а также к семи дополнительным годам за обвинения, связанные с оружием.

Раяна Руту признали виновным по пяти пунктам:

— покушение на убийство кандидата в президенты;

— использование огнестрельного оружия для совершения преступления;

— нападение на федерального офицера;

— незаконное владение оружием лицом, ранее судимым за преступление;

— использование оружия со стёртым серийным номером.

Адвокат Рута, Мартин Л. Рот, пытался смягчить приговор, прося о 27 годах заключения. Он аргументировал это тем, что преступник в «решающий момент решил не нажимать на спусковой крючок».

Помощник прокурора США Джон Шипли подчеркнул, что американская демократия не работает, когда отдельные лица берут на себя право устранять кандидатов.

Сторона обвинения подчеркнула, что Рут не кается и никогда не извинялся за «жизнь, которую поставил под угрозу».

Как известно, следствие установило, что Рут в течение нескольких недель планировал убийство Трампа. 15 сентября 2024 года он направил винтовку через кусты, когда Трамп играл в гольф в Вест-Палм-Бич. Агент Секретной службы заметил Рута и открыл огонь первым. Рут скрылся, не сделав ни одного выстрела, но впоследствии был задержан.

