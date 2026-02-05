Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Минэнерго прогнозирует ухудшение графиков отключений

Минэнерго прогнозирует ухудшение графиков отключений

Александр Панько
05.02.26 10:39
170
Минэнерго прогнозирует ухудшение графиков отключений

Графики отключений могут ухудшаться на фоне последнего удара врага и того, что дефицит генерации в энергосистеме остается значительным. Более того — россияне готовятся к новым ударам. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль на своем Telegram-канале.

«Ситуация в энергетике остается очень сложной. К сожалению, есть риск, что графики отключений могут ухудшаться. Это связано с последним ударом и тем, что дефицит генерации в энергосистеме все еще остается значительным. При этом россияне готовятся к новым атакам по энергетике в ближайшую неделю», — отметил чиновник.

Глава ведомства добавил, что восстановительные работы продолжаются во всех регионах. В Киеве, в частности, работают более 230 бригад, а также подключилось 40 ремонтных бригад Нафтогаза.

«Но местная власть должна дать людям четкое понимание, где и в какие сроки будет восстановлено теплоснабжение. В домах, где восстановление теплоснабжения в ближайшей перспективе невозможно, электричество должно быть минимум 18 часов в сутки. Усиливаем работу со всеми партнерами по получению энергетического оборудования. Уже более 30 стран оказывают поддержку, чтобы Украина прошла эту зиму», — говорится в его сообщении.

Напомним, «Укрэнерго» подтвердило отключение на четверг, 5 февраля.

Тэги: Денис Шмыгаль, отключение света, Минэнерго

Комментарии

Статьи

25.01.26 19:01

Обыски у Бориса Филатова: что угрожает мэру Днепра в политической перспективе

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Ученый из Гарварда «нашел» рай, который соответствует описанию в Библии
02.02.26 21:17

Ученый из Гарварда «нашел» рай, который соответствует описанию в Библии

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
05.02.26 11:18

В США мужчина пожизненное за попытку застрелить Трампа

05.02.26 10:19

Зеленский назвал число потерь Украины в войне с РФ

05.02.26 10:10

Мелания Трамп сделала заявление о похищенных Россией украинских детях

05.02.26 09:51

Зеленский озвучил ожидаемый срок окончания войны

05.02.26 09:46

В Киеве на Крещатике горит гостиница «Днепр»

05.02.26 09:43

Зеленский анонсировал первый за 4 месяца обмен пленными с Россией

05.02.26 09:16

«Укрэнерго» подтвердило отключение на четверг, 5 февраля

04.02.26 16:37

Россия перехватила ключевые спутники Европы в космосе, — FT

04.02.26 15:44

Ученые объяснили механизм потери памяти при болезни Альцгеймера

05.02.26 10:19

Зеленский назвал число потерь Украины в войне с РФ

05.02.26 09:51

Зеленский озвучил ожидаемый срок окончания войны

05.02.26 09:46

В Киеве на Крещатике горит гостиница «Днепр»

05.02.26 09:16

«Укрэнерго» подтвердило отключение на четверг, 5 февраля

04.02.26 14:24

На этой неделе наконец станет ясно, готов ли Путин к миру, — Politico

04.02.26 13:23

В переговорах по Украине может появиться неожиданный прогресс, — Politico

04.02.26 12:46

Трамп может начать еще одну войну в Украине, — The Telegraph

04.02.26 10:15

Украина не рассчитывает на гарантии союзников в будущем мирном соглашении, — Politico

04.02.26 09:44

ООН сократила помощь украинским беженцам в 2026 году

04.02.26 00:07

Трамп сделал очень странное заявление о Путине

30.01.26 09:32

Трамп договорился с Путиным об энергетическом перемирии – Зеленский отреагировал

02.02.26 14:47

Ученые поведали, как легко омолодить мозг

02.02.26 07:50

Итальянцы сделали громкое заявление по поводу членства Украины в ЕС

30.01.26 09:56

Мэр одного из украинских городов стал участником смертельного ДТП

30.01.26 09:26

Шмыгаль рассказал, как восстанавливают электричество в Киеве

02.02.26 12:18

Украина не верит в переговоры Трампа и готовится воевать годами, — СМИ

30.01.26 10:47

Зеленский пригласил Путина в Киев

02.02.26 18:17

Ученые узнали о зевоте нечто неожиданное

02.02.26 15:03

Японцы дали совет, как улучшить сон в пожилом возрасте

30.01.26 12:57

По Украине распространяется волна массовых «минирований»

Фото и Видео
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
fraza.com
Новости блогосферы
03.01.26 10:12

Новогодние кадровые изменения в Украине: к чему это все?
19.12.25 17:42

€90 миллиардов для Украины — это «недопобеда»
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди