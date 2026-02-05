Минэнерго прогнозирует ухудшение графиков отключений

Графики отключений могут ухудшаться на фоне последнего удара врага и того, что дефицит генерации в энергосистеме остается значительным. Более того — россияне готовятся к новым ударам. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль на своем Telegram-канале.

«Ситуация в энергетике остается очень сложной. К сожалению, есть риск, что графики отключений могут ухудшаться. Это связано с последним ударом и тем, что дефицит генерации в энергосистеме все еще остается значительным. При этом россияне готовятся к новым атакам по энергетике в ближайшую неделю», — отметил чиновник.

Глава ведомства добавил, что восстановительные работы продолжаются во всех регионах. В Киеве, в частности, работают более 230 бригад, а также подключилось 40 ремонтных бригад Нафтогаза.

«Но местная власть должна дать людям четкое понимание, где и в какие сроки будет восстановлено теплоснабжение. В домах, где восстановление теплоснабжения в ближайшей перспективе невозможно, электричество должно быть минимум 18 часов в сутки. Усиливаем работу со всеми партнерами по получению энергетического оборудования. Уже более 30 стран оказывают поддержку, чтобы Украина прошла эту зиму», — говорится в его сообщении.

Напомним, «Укрэнерго» подтвердило отключение на четверг, 5 февраля.