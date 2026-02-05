Мелания Трамп сделала заявление о похищенных Россией украинских детях

Супруга президента США Мелания Трамп заявила, что в настоящее время активно ведется работа по вопросу возвращения украинских детей, которые незаконно были перемещены в Россию. Как сообщает Fox News, уже в ближайшее время могут быть достигнуты важные сдвиги в этом процессе.

В ответ на вопрос журналиста о готовности Владимира Путина способствовать освобождению большего числа детей, первая леди США подтвердила свое личное участие в переговорах.

«Я работаю над этим. Мы находимся в процессе. Надеюсь, очень скоро мы достигнем прогресса», — заявила супруга президента США.

Согласно предварительным сообщениям, российский правитель Владимир Путин ответил на официальное обращение Мелании Трамп с просьбой вернуть украинских детей. Также известно, что первая леди поддерживает постоянный контакт с российской стороной. Она заявила, что получила письмо от Путина, который подтвердил готовность вести диалог.

«Да, он ответил (Путин). Я получила от него письмо. Мой представитель на связи с российской стороной, и мы продолжаем работать над воссоединением детей», — сообщила Мелания Трамп.

Напомним, Мелания Трамп передала российскому диктатору Владимиру Путину письмо через своего мужа Дональда Трампа с просьбой защиты украинских детей.