Новости > Зеленский анонсировал первый за 4 месяца обмен пленными с Россией

Зеленский анонсировал первый за 4 месяца обмен пленными с Россией

Александр Панько
05.02.26 09:43
126
Зеленский анонсировал первый за 4 месяца обмен пленными с Россией

Украина и Россия в ближайшее время должны провести новый обмен пленными. Он пройдет впервые после паузы, которая длилась четыре месяца. Об этом в вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он рассказал, что украинская делегация, которая участвует в переговорах с США и Россией в Абу-Даби, доложила ему о сегодняшней встрече. Отдельно чиновники Украины контактировали с американской стороной.

«Мы обсудили промежуточные итоги переговоров в этот день. Продлят завтра. Также будет весомый шаг: мы ожидаем в ближайшее время обмен военнопленных. Надо возвращать пленных домой», — отметил Зеленский.

По его словам, позиция Украины очень четкая — войну надо завершать реально и Россия должна быть к этому готова.

«Партнеры должны быть готовы обеспечить это реально своими реальными гарантиями — гарантиями безопасности, — своим реальным давлением на агрессора. И тем, чтобы сейчас чувствовалось — чтобы люди в Украине это чувствовали — ситуация действительно идет к миру, к окончанию войны, а не к тому, что россияне будут использовать все себе на пользу и продолжать удары», — сказал он.

Также Зеленский предостерег: никаких вознаграждений агрессору быть не должно, в ином случае Россия со временем сорвет любые договоренности.

Напомним, последний обмен военнопленными Украина и Россия провели в октябре 2025 года.

25.01.26 19:01

Обыски у Бориса Филатова: что угрожает мэру Днепра в политической перспективе

Автор: Назар Даниленко

