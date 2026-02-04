Россия перехватила ключевые спутники Европы в космосе, — FT

Европейские специалисты по безопасности считают, что два российских космических аппарата перехватили сообщения как минимум десятка ключевых спутников Европы над континентом. Как пишет Financial Times, по мнению чиновников, такие перехваты не только ставят под угрозу конфиденциальную информацию, передаваемую спутниками, но и могут позволить Москве манипулировать их траекториями или даже привести к их крушению.

Отмечается, что в течение нескольких лет военные и гражданские космические ведомства на Западе отслеживали деятельность «Луч-1» и «Луч-2» — двух российских объектов, которые неоднократно совершали подозрительные маневры на орбите.

Оба аппарата совершали рискованные сближения с некоторыми из важнейших европейских геостационарных спутников, работающих высоко над Землей и обслуживающих континент, включая Великобританию, а также значительную часть Африки и Ближнего Востока.

Согласно данным орбиты и наземным телескопическим наблюдениям, они задерживались вблизи спутников на несколько недель, особенно в течение последних трех лет. С момента запуска в 2023 году «Луч-2» приблизился к 17 европейским спутникам, обслуживающим как коммерческие, так и государственные цели.

«Оба спутника подозреваются в „ведении радиоэлектронной разведки“», — заявил генерал-майор Михаэль Траут, глава космического командования немецких вооруженных сил, в интервью Financial Times.

Один из представителей европейской разведки заявил, что аппараты «Луч» почти наверняка должны были располагаться в узком конусе лучей данных, передаваемых с наземных станций на спутники. При этом он выразил обеспокоенность, что конфиденциальная информация — в частности, командные данные для европейских спутников — не зашифрована, поскольку многие из них были запущены много лет назад без современных бортовых компьютеров или возможностей шифрования: «Это делает их уязвимыми для будущего вмешательства — или даже уничтожения — после того, как враждебные субъекты запишут их командные данные».

Как отмечает FT, европейские спутники, к которым приблизились «Луч-1» и «Луч-2», в основном используются в гражданских целях, таких как спутниковое телевидение, но также несут конфиденциальную правительственную и некоторую военную связь.

«Луч-1» и «Луч-2» вряд ли обладают возможностью глушить или уничтожать спутники самостоятельно, заявил представитель европейской разведки. Однако они, вероятно, предоставили России большой объем данных о том, как такие системы могут быть нарушены, как с земли, так и на орбите.

Генерал-майор Траут заявил, что, по его предположению, спутники «Луч» перехватили «канал управления» приближающихся к ним спутников — канал, связывающий спутники с наземными диспетчерами, который позволяет корректировать орбиту: «Аналитики говорят, что, обладая такой информацией, Россия может имитировать наземных операторов, передавая ложные команды спутникам для управления их двигателями, используемыми для незначительной корректировки орбиты. Эти двигатели также могут быть использованы для того, чтобы вывести спутники из строя или даже заставить их упасть обратно на Землю или улететь в космос».

Кроме того, разведданные, собранные «Луч-1» и «Луч-2», также могут помочь России. координировать менее открытые атаки на западные интересы. Мониторинг других спутников может показать, кто их использует и где — информация, которая впоследствии может быть использована для целенаправленных наземных операций по подавлению или взлому.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что недавно были обнаружены два российских разведывательных спутника, которые отслеживали два спутника IntelSat. Известно, что их используют вооруженные силы Германии и ее союзники.

Глава космического командования Великобритании Пол Тедман тоже забил тревогу, отметив, что российские спутники следят за британскими объектами в космосе, а также «каждую неделю» заглушают их.