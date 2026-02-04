Стармер и Трамп обсудили «подлые атаки РФ» на энергетику Украины

Премьер-министр Великой Британии Кир Стармер во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом во вторник, 3 февраля, обсудили нападения России на энергетическую инфраструктуру Украины. Как указано в заявлении Офиса британского премьера, атаки произошли на фоне сильных морозов, температура которых опускалась до −20 градусов.

В сообщении указано, что лидеры стран обсудили ситуацию в Украине, в частности жестокие нападения России на энергетику, которые произошли ночью.

«Премьер-министр добавил, что жестокие нападения Путина на критическую национальную инфраструктуру, в частности энергетические системы, были особенно подлыми, поскольку температура опустилась ниже −20°C», — говорится в заявлении.

Напомним, Дональд Трамп, по сути, выступил с похвалой в адрес российского лидера Владимира Путина. Уверяет, что тот якобы сдержал слово не бить по украинской энергетике.