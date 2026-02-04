Шатдаун в США завершен: Трамп подписал документ

В Соединенных Штатах Америки Палата представителей утвердила законопроект, который позволил восстановить нормальное функционирование федерального правительства после кратковременного шатдауна. Эту информацию опубликовало издание CNN.

За решение проголосовали 217 конгрессменов, тогда как против высказались 214. Документ принят с минимальным преимуществом голосов. Президент США Дональд Трамп уже поставил свою подпись, что автоматически прекратило шатдаун.

Согласно документу, в рамках закона большинство государственных учреждений получат финансовое обеспечение до завершения текущего финансового года, то есть до конца сентября.

Однако Министерство внутренней безопасности (DHS) стало исключением. Его финансирование ограничено коротким периодом.

Одной из причин такого решения стали политические споры между конгрессменами, в частности представителями Демократической партии, которые настаивают на пересмотре финансовой политики Министерства. Это связано с недавними событиями в Миннеаполисе, где погибли двое людей, что вызвало широкий общественный резонанс.

Демократы заявили о необходимости учитывать настроения общества и требования избирателей.

«Мы не можем игнорировать общественный резонанс и требования избирателей», — отмечают американские законодатели.

Новой датой, к которой Конгресс должен принять решение по DHS, определено 13 февраля.

Ранее сообщалось, что в США наступил частичный шатдаун: из-за действий агентов Миграционной службы ICE в штате Миннесота сенаторы-демократы провалили голосование за пакет финансирования, необходимый для продолжения работы правительства.