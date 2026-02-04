В Белом доме уверяют, что Индия прекратит покупать российскую нефть

Индия больше не станет покупать российскую нефть. Об этом сказал пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Она прокомментировала переговоры президента США Дональда Трампа с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Было сказано: «Они провели отличный разговор. Он был очень продуктивным, и было заключено соглашение, в рамках которого Индия согласилась прекратить закупки российской нефти, покупать больше американской нефти в США и, возможно, также из Венесуэлы».

Также добавляется, что Дональд Трамп высоко ценит отношения с лидером Индии и испытывает глубокое уважение к нему и его стране.

Указывается, что администрация главы американского государства и его команда по национальной безопасности в настоящее время определяют параметры торговли венесуэльской нефтью, что напрямую приносит пользу американскому народу.

Ранее Моди не подтвердил отказ Индии от российской нефти.