Каллас пожаловалась на напряженность в ЕС из-за Гренландии

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас посетовала на напряженность из-за Гренландии. Об этом она сказала на пресс-конференции в Норвегии.

Говорится: «Да, мы действуем осторожно, потому что на кону очень многое. Я имею в виду, что на Европейском континенте идет полномасштабная война, и существуют угрозы, исходящие, знаете, от экономического давления, а также серьёзные вызовы со стороны Китая, который влияет на наши экономики».

Добавляется: «Мы должны очень осторожно, знаете, идти по этому пути, продвигаться по этой дороге и пытаться адаптироваться и работать. Мы не хотим конфликтовать ни с кем».

Ранее власти Гренландии рассказали о переговорах с США.