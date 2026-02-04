В Ливии убили сына Каддафи

В Ливии застрелили сына бывшего лидера страны Муаммара Каддафи Саифа аль-Ислама Каддафи. Его убили в саду собственного дома.

Смерть подтвердило окружение политика.

Подробности пока что не разглашаются.

Однако, в то же время, известно, что нападавших было четверо. Бандиты скрылись с места инцидента.

При этом перед налетом все камеры видеонаблюдения в доме вывели из строя.

Стоит отметить, что покойный не занимал официальной государственной должности, но руководил внешнеполитическими переговорами и внутренними вопросами до смерти отца в 2011-м году. В том же году его задержали и приговорили к смертной казни по обвинениям в преступлениях против мирных жителей, но в 2017-м году освободили.

После этого, в 2021-м году политика сказал, что хочет баллотироваться в президенты Ливии на общих выборах, которые должны были пройти в том же году, однако так и не состоялись.

