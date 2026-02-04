Стало известно о масштабах последствий ударов России по медицинской инфраструктуре Украины

Названы масштабы последствий ударов России по медицинской инфраструктуре Украины. О них поведал Минздрав.

Сказано, что на 1 февраля в нашей стране было повреждено или уничтожено 2 562 объекта медицинской инфраструктуры в 819 медицинских учреждениях, полностью разрушены 328 объектов в 125 учреждениях.

Говорится, что самые большие повреждения понесли медицинские учреждения Донецкой, Харьковской, Херсонской, Луганской, Запорожской и Николаевской областей.

Указывается также, что сейчас были полностью восстановлены 725 объектов, еще 324 объекта находятся в состоянии частичного восстановления.

Отмечается, что 67 объектов, которые ранее были восстановлены, подверглись повреждениям в результате повторных вражеских атак.

Информируется при этом, что в настоящее время медицинская помощь предоставляется в полном объеме на 1 555 объектах, еще 185 объектов функционируют частично, 234 учреждения здравоохранения были эвакуированы в другие помещения.

Подчеркивается, что данные об объектах, расположенных на временно оккупированных территориях, остаются ограниченными из-за отсутствия возможности подтвердить масштабы разрушений.

Резюмируется, что с начала войны было уничтожено 284 автомобиля экстренной медицинской помощи, еще 175 автомобилей повреждены, а 80 захвачены россиянами.

