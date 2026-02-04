Президент Украины Владимир Зеленский обратился к США после очередных ударов России по нашей стране. Желает, чтобы последовала реакция.

Было сказано: «Мы ожидаем реакции США на российские удары. Это было предложение именно Америки: на время дипломатии и такой холодной зимней погоды прекратить удары по энергетике. Была просьба лично от президента Дональда Трампа».

Добавляется также: «Мы видим, что Россия на эту просьбу ответила рекордом баллистики. Неполных четыре дня прошло недели, о которой Россию просили. Это говорит и обо всем остальном, что Россия обещает или еще может пообещать. Если их слово не держится уже сейчас, то чего ожидать дальше?».

Отмечается: «Россияне врали и перед этой войной, и полномасштабную войну Россия начала, пытаясь обмануть всех вокруг о своих намерениях и об Украине, и сейчас, даже в таких деталях, в таких договоренностях с США, снова российский обман».

Резюмируется: «Они неисправимы в Москве. И хотят воспользоваться именно холодом, потому что не могут покорить нас, Украину, своими штурмами. Ставка России на войну должна получить ответ мира».

Ранее в США призвали дать Украине ракеты «Томагавк».