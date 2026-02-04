В правительстве поведали о непростой ситуации с отоплением в Киеве

В Киеве сохраняются проблемы с отоплением. О ситуации поведал вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.

Говорится, что в городе без тепла остаются 1 142 многоквартирных дома.

Указывается, что наихудшая ситуация сложилась в Дарницком и Днепровском районах.

При этом, по его словам, в большинство домов Деснянского района тепло уже вернули.

Добавляется, что над проблемой работают дополнительные 63 бригады, 257 специалистов. Продолжается ликвидация единичных локальных аварий.

Сказано: «В координации с Минэнерго работаем над привлечением дополнительного энергетического оборудования. В ближайшие дни в Киев поступит поддержка от наших международных партнеров».

Информируется, что параллельно была развернута сеть «Пунктов несокрушимости». Определены локации для палаточных городков в Дарницком и Днепровском районах. К помощи присоединился и ответственный бизнес, когда торговые центры работают как «Пункты несокрушимости», часть в режиме 24/7.

Отмечается, что продолжается восстановление теплоснабжения в Харькове и Днепре. В Харькове привлекают дополнительное оборудование из других областей, тепловики работают непрерывно.

Резюмируется, что для поддержки людей направляют два «Вагона несокрушимости» в Дарницкий район Киева и шесть в Харьков. Там тепло, есть электричество, интернет и горячие напитки. Также Food Train обеспечивает горячими обедами.

