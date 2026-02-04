В США сообщили некоторые подробности грядущих переговоров в Абу-Даби

В среду, 4 февраля, в Абу-Даби (ОАЭ) начнется новым раунд переговоров между Украиной, Россией и США. Некоторые подробности поведала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Было сказано: «Специальный посланник Виткофф и Джаред Кушнер завтра будут в Абу-Даби для очередного раунда трехсторонних переговоров».

Также добавляется, что трехсторонние переговоры, которые состоялись 23-24 января в Абу-Даби, являются историческими по своей природе.

Подчеркивается: «Никогда раньше эти три наши страны по-настоящему не могли сесть за стол переговоров, чтобы продвинуть дело к миру».

Ранее Трамп пообещал хорошие новости по мирному урегулированию в Украине.