Трамп отреагировал на российские удары по украинской энергетике

Агата Кловская
04.02.26 00:02
Президент США Дональд Трамп отреагировал на российские удары по украинской энергетике. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Было сказано: «Его реакция, к сожалению, была без удивления. Это две страны, которые уже несколько лет ведут крайне жестокую войну – войну, которая никогда бы не началась, если бы президент все еще находился у власти. Она началась из-за слабости и некомпетентности предыдущего президента Джо Байдена».

Чиновница добавила, что обсудила удары России с американским лидером.

Ранее мы писали, что в Украине ожидаются масштабные отключения электричества 4 февраля.

Тэги: США, Украина, Россия, мир, политика, война, Дональд Трамп

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
