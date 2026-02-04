Президент США Дональд Трамп отреагировал на российские удары по украинской энергетике. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Было сказано: «Его реакция, к сожалению, была без удивления. Это две страны, которые уже несколько лет ведут крайне жестокую войну – войну, которая никогда бы не началась, если бы президент все еще находился у власти. Она началась из-за слабости и некомпетентности предыдущего президента Джо Байдена».

Чиновница добавила, что обсудила удары России с американским лидером.

Ранее мы писали, что в Украине ожидаются масштабные отключения электричества 4 февраля.