В Украине ожидаются масштабные отключения электричества 4 февраля

В Украине сохраняются проблемы с электричеством. По этом причине в среду, 4 февраля, грядут массовые отключения.

В «Укренерго» говорят, что завтра во всех регионах нашей страны в течение суток будут применяться почасовые отключения электроэнергии и ограничения мощности для промышленных потребителей.

Добавляется, что причиной таких ограничений являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты.

Указывается также: «Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе».

Украинцам при этом напомнили о необходимости бережного потребления электроэнергии при ее наличии.

Ранее Свириденко обсудила с Рютте восстановление украинской энергетики.