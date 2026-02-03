ВОЗ срочно нужен миллиард долларов

Всемирная организация здравоохранения сделала важное заявление. Там призывают собрать миллиард долларов для оказания чрезвычайной медицинской помощи в этом году.

Стоит отметить, что это на треть ниже, чем в 2025-м году.

Ожидается, что данные средства пойдут на 36 программ по оказанию помощи, в частности в Секторе Газа, Судане и Украине.

Подчеркивается, что для того, чтобы найти эти деньги, ВОЗ не станет выходить из некоторых программ.

