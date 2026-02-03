Свириденко обсудила с Рютте восстановление украинской энергетики

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко встретилась с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Одной из тем стало восстановление энергетики.

Глава правительства поведала: «Мы обсудили срочную помощь, которую могут предоставить страны – члены НАТО для восстановления нашего энергетического сектора, в частности через механизм EADRCC – Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы».

Добавляется также: «Оборудование от наших партнеров существенно поможет восстановить наши сети и газовую инфраструктуру, поврежденные вражескими атаками».

Указывается на то, что чиновники уделили внимание необходимости усиления противовоздушной обороны нашей страны дополнительными системами и ракетами к ним.

Сообщается: «Инициатива PURL доказала свою эффективность, и мы просим наших союзников и партнеров расширить свои взносы».

Подчеркивается, что Украина углубляет сотрудничество в рамках Инициативы НАТО по помощи по безопасности и подготовке для Украины и Совместного центра НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию.

