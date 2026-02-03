Трамп намекнул на закрытие известной газеты

Президент США Дональд Трамп намекнул, что газету The New York Times закроют. Произойдет это на фоне его требования внести правки в материал о Гарвардском университете.

В социальной сети Truth Social политик написал: «Для любого, кто хоть что-то понимает, у них нулевая репутация – желтая газетенка самого низкого уровня. Я с нетерпением жду, как их стремительно падающие тиражи в конце концов заставят их закрыть свои двери. Это было бы отличной новостью для Америки!».

Также он назвал издание «коррумпированным, беспринципным и жалким рупором левых».

Резюмируется: «Почему они до сих пор не исправили статью об антисемитизме в Гарварде?».

