Туск сделал важное заявление по поводу восстановления Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск сделал важное заявление по поводу Украины. Оно прозвучало на заседании правительства.

Политик сказал: «На этой неделе я направляюсь в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского. Неслучайно во время этого визита меня будет сопровождать министр финансов и экономики Анджей Доманьский, который со своей командой готовит международную конференцию по восстановлению Украины, которая состоится в Польше в Гданьске в июне».

Также ожидается, что во время этого визита будут обсуждаться организационные моменты конференции, о которой идет речь.

Уверяется, что завершение войны в нашей стране откроет возможности реализации большого плана восстановления страны, что означает большие инвестиции.

Информируется: «Можно будет приступить к большому плану восстановления Украины, что также означает большие инвестиции, большие деньги, большие предприятия. Польша хочет в этом участвовать и поэтому хорошо, что это мы будем организовывать мировую конференцию с участие фирм, предпринимателей, политических лидеров со всего мира».

Ранее Рютте пообещал найти для Украины 15 миллиардов долларов.