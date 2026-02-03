Туск сделал важное заявление по поводу восстановления Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск сделал важное заявление по поводу Украины. Оно прозвучало на заседании правительства.
Политик сказал: «На этой неделе я направляюсь в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского. Неслучайно во время этого визита меня будет сопровождать министр финансов и экономики Анджей Доманьский, который со своей командой готовит международную конференцию по восстановлению Украины, которая состоится в Польше в Гданьске в июне».
Также ожидается, что во время этого визита будут обсуждаться организационные моменты конференции, о которой идет речь.
Уверяется, что завершение войны в нашей стране откроет возможности реализации большого плана восстановления страны, что означает большие инвестиции.
Информируется: «Можно будет приступить к большому плану восстановления Украины, что также означает большие инвестиции, большие деньги, большие предприятия. Польша хочет в этом участвовать и поэтому хорошо, что это мы будем организовывать мировую конференцию с участие фирм, предпринимателей, политических лидеров со всего мира».
Ранее Рютте пообещал найти для Украины 15 миллиардов долларов.