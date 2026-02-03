В Венгрии сделали очередное циничное заявление по поводу Украины

Очередное циничное заявление по поводу Украины прозвучало в Венгрии. Его озвучил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

Чиновник сказал: «Чем дольше длится эта война, тем дольше страдает украинский народ, тем больше людей погибает, тем больше разрушается Украина, поэтому нет смысла ЕС отправлять Украине больше денег или оружия».

Также он уверяет, что якобы «очевидно, чьей победой закончится конфликт, поэтому нет смысла сжигать миллиарды евро, так как это только продлит кровопролитие».

Ранее мы писали, что Орбан уверяет, что ЕС уже готов отправить свои войска в Украину.