На Кубе впервые зафиксировали нулевую температуру

На Кубе серьезно похолодало. На острове впервые зафиксировали нулевую температуру.

Об этом информирует Национальный институт метеорологии.

Сказано, что сегодня в 4-00 утра метеорологическая станция в Индио Атуэй в провинции Матансас зафиксировала минимальную температуру в 0,1 градуса, после чего температура продолжила снижаться, и в 7.00 термометр зафиксировал температуру в 0 градусов.

Подчеркивается, что это рекордный для страны уровень минимальной температуры.

Предыдущий рекорд температуры на уровне 0,6 градуса был зафиксирован на станции Баиноа 18 февраля 1996-го года.

Отмечается также, что другие станции на западе и в центре Кубы рассказали о температуре в 1,4 градуса и в 5 градусов.

По словам синоптиков, Куба находится под воздействием очень холодных и сухих воздушных масс арктического происхождения. Сочетание очень холодного и сухого воздуха, малой облачности и слабых ветров способствовало значительному снижению температуры, в том числе ночью.

