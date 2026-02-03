Россия нанесла новый массированный удар по украинской энергетике

ДТЭК заявила о повреждении своих электростанций во время сегодняшнего ночного удара. Министр энергетики Шмыгаль подтвердил удары по электростанциям и ТЭЦ сегодня ночью в Киеве, Харькове и Днепре.

Также известно, что в Одесской области была ракетно-дроновая атака по энергетической и гражданской инфраструктуре на юге региона. В результате ударов без электроснабжения остались более 50 тысяч абонентов, сообщает ОВА. Повреждены три жилых дома, а также складские и административные помещения, легковые автомобили.

В Винницкой области после ночного удара обесточены 50 населённых пунктов, сообщает областная власть. Заявляется о прилёте по критической инфраструктуре. Паблики писали об ударе по Ладыженской ТЭС.

В Харькове ТЭЦ получила очень серьезные повреждения, прогнозы пока неутешительные. Об этом заявил основатель подразделения "KRAKEN" Константин Немичев.