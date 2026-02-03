Все разделы

Новости > Украина, США и страны ЕС согласовали «план поддержки» мирного соглашения между Киевом и Москвой, - FT

Украина, США и страны ЕС согласовали «план поддержки» мирного соглашения между Киевом и Москвой, - FT

Агата Кловская
03.02.26 10:56
29
Украина, США и страны ЕС согласовали «план поддержки» мирного соглашения между Киевом и Москвой, - FT

Financial Times со ссылкой на источники пишет, что Украина, США и страны Европы согласовали «многоуровневый план поддержки» возможного мирного соглашения между Москвой и Киевом.

По данным издания, в случае «постоянных нарушений Россией» условий соглашения США и европейские страны готовы дать «скоординированный военный ответ».

Согласно плану, на любое нарушение перемирия со стороны России следует реагировать в течение 24 часов. В качестве первого шага предусмотрено дипломатическое предупреждение, за которым в случае необходимости последует вмешательство украинской армии.

Если боевые действия продолжатся, на втором этапе должна вмешаться «коалиция желающих», в которую входят многие страны ЕС, Великобритания и Турция.

В случае расширения российского наступления планируется скоординированная реакция с участием вооружённых сил США не позднее чем через 72 часа после первого нарушения.

Отметим, что европейские (и, особенно, британские) СМИ постоянно пишут о том, что Европа и Украина «согласовали» с США некие гарантии безопасности, подразумевающие размещение европейских войск в Украине или иные военные меры со стороны западных войск.

Однако США ни разу своего согласия на это не подтверждали. А западные СМИ время от времени пишут о том, что Вашингтон не хочет давать обещания поддержать европейские войска в Украине в случае их столкновения с РФ (без чего европейцы свои войска вводить не хотят).

Известно лишь, что Вашингтон готов давать гарантии безопасности Украине (которые, судя по утечкам в медиа, не подразумевают прямого военного вмешательства США в случае новой войны), но и то при условии, что Киев согласится на мирное соглашение с РФ. Москва же требует в рамках этого соглашения вывести украинские войска из Донецкой области против чего выступает Зеленский.

