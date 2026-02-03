Илон Маск считает, что США близки к гражданской войне

Пользователь Х опубликовал фото протестов и столкновений с полицией в Миннеаполисе с комментарием: «Пора смириться с тем, что гражданская война 2.0 уже началась».
«Такое ощущение», - прокомментировал это Илон Маск.
Россия нанесла новый массированный удар по украинской энергетике
Украина, США и страны ЕС согласовали «план поддержки» мирного соглашения между Киевом и Москвой, - FT
Ученые узнали о зевоте нечто неожиданное
Создана вакцина против вируса Нипах
Банк "Украинский капитал" превратился в конвейер для вывода валюты под прикрытием Нацбанка?
Один из лидеров сборной Украины сменил очередной клуб в Европе
Трамп рассказал, кто в будущем будет его «преемником» в вопросе завершения мировых войн
Иран готов к войне с США, но рассчитывает на сделку, — МИД
Японцы дали совет, как улучшить сон в пожилом возрасте
Украина не верит в переговоры Трампа и готовится воевать годами, — СМИ
Сотни домов в Киеве остаются без отопления при −20
Новую встречу Украины и РФ могут перенести. Зеленский назвал причину
Трамп — о завершении войны в Украине: достигаем «значительного прогресса»
По Украине распространяется волна массовых «минирований»
Кремль озвучил «дедлайн» для ударов по Киеву
Зеленский пригласил Путина в Киев
Трамп договорился с Путиным об энергетическом перемирии – Зеленский отреагировал
Общее количество жертв Украины и России в войне — почти 1,8 миллиона, — NYT
Некоторые страны ЕС против вступления Украины в блок в 2027 году по плану США, — FT
У Трампа раскритиковали Европу за сделку с Индией
Шпиц Лукашенко имеет больше прав, чем народ Беларуси, — Зеленский
Volkswagen отзывает десятки тысяч авто в США
Французским чиновникам запретят пользоваться Zoom, Teams и Google Meet
Мирные переговоры: Сибига рассказал, какие документы планируют подписать
Трамп уверяет, что мир в Украине – все ближе
Канцлер Австрии собирается в Украину и пообещал нашей стране новую помощь
Маск поддержал мнение Дурова по поводу небезопасности WhatsApp
Новогодние кадровые изменения в Украине: к чему это все?
€90 миллиардов для Украины — это «недопобеда»
Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?
Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса