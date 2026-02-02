В Германии сделали важное заявление по поводу поддержки Украины. Об этом сказал министр обороны страны Борис Писториус.

По его словам, прекращение поддержки нашей страны будет иметь серьезные последствия и обойдется Германии значительно дороже, чем продолжение помощи.

Чиновник отметил, что сплоченность касается не только внутренней жизни страны, но и ее внешней позиции.

Говорится: «Очень важно, чтобы мы четко стояли на стороне НАТО, чтобы мы стояли на стороне поддержки Украины, даже если это стоит много денег».

Указывается: «Остановка этого будет иметь два последствия. Во-первых, завтра Украина была бы мертва, а во-вторых, это стоило бы нам гораздо дороже, чем поддержка сейчас».

Ранее генсек ООН отверг попытки РФ оправдать захват Крыма и Донбасса.