Непогода добавила проблем с электричеством в Одесской области

На Одесскую область обрушилась непогода. Это привело к новым проблемам с электричеством.

Об этом информирует глава местной ОВА Олег Кипер.

Сказано, что на вечер воскресенья, 1 февраля, без электричествам оставались 7,5 тысяч абонентов.

Подчеркивается, что работы не останавливаются ни на минуту и будут продолжаться до полного восстановления.

Добавляется также, что в области продолжают действовать стабилизационные отключения по графикам.

Впрочем, по его словам, в части Одесского района и некоторых районных центрах области продолжаются экстренные отключения без графиков, которые применяют для предотвращения перегрузки работоспособного оборудования.

