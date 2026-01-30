Зеленский рассказал о «пустом» дивизионе Patriot

Украина получила пакет помощи с ракетами PAC-3 для ЗРК Patriot через сутки после того, как российские агрессоры совершили масштабную атаку, вызвавшую «почти блэкаут». Тогда как поступление этого пакета ожидалось на месяц раньше. Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, сообщает Интерфакс-Украина.

«Представьте себе: я знаю, что летит баллистика против нашей энергетики; я знаю, что стоит Patriot; и я знаю, что не будет света, потому что нет ракет для защиты. Я в такой ситуации нахожусь. И договариваюсь о PAC-3, которые приходят через день после того, как нам делают почти блэкаут. Я могу публично сказать, что это замедление. А почему на сутки? Они должны были прийти за месяц до этого», — рассказал он.

По словам Зеленского, от партнерской разведки была информация, что летит баллистика, «а партнеры знают, что у меня пустой дивизион».

«Стояли пустые NASAMS, стоял пустой Patriot. США не дают нам ракеты бесплатно. По-разному можем относиться. Это оплачивается Европой. Транш не был оплачен по PURL. Ракеты не пришли. Я просто констатирую, что происходит», — рассказал глава государства.

Зеленский не уточнил, о какой именно дате российского обстрела идет речь. Но 16 января он информировал, что Украина получила серьезный пакет ракет для ПВО.

А 20 января, после очередной массированной атаки рашистов, Зеленский заявил, что за сутки до того Украина получила необходимые ракеты и это очень помогло в отражении атаки

22 января Зеленский договаривался о ПВО с президентом США Дональдом Трампом в Давосе.