США анонсировали новые переговоры по Украине

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф сделал важное заявление. Он анонсировал новые переговоры по Украине.

Дипломат сказал: «Мы считаем, что добились значительного прогресса в Абу-Даби».

Добавляется: «Переговоры продолжатся примерно через неделю, при этом между сторонами происходит много позитивного».

При этом указывается на то, что протоколы по гарантиям безопасности Украины, а также соглашение о процветании нашей страны в значительной степени финализированы.

Ранее Зеленский пригласил Путина в Киев.