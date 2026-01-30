Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг Гренландии. Политик выразил опасения.

Он сказал: «На мой взгляд, история с Гренландией – это такая специфическая история, которую завтра могут использовать, чтобы у нас с вами отобрать территории и де-юре это признать. На это нужно смотреть и так».

Украинский лидер при этом добавил: «И когда отправляется несколько десятков военных в поддержку Дании, то что это означает? Какой сигнал? Бог им судья. Это НАТО, целое НАТО. Мы туда не входим. Я думаю об Украине в этот момент».

Ранее Трамп сделал новое скандальное заявление по поводу Гренландии.